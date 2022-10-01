У путина выбрали «куратора по развитию» аннексированных территорий

Премьер рф Михаил Мишустин назначил куратора аннексированных россией территорий Донбасса, Херсонской и Запорожской областей.

Об этом сообщает РБК.

В российском правительстве курировать «развитие новых территорий» поручили Вадиму Васильеву. Он также назначен заместителем министра строительства и ЖКХ рф.

Васильев до мая занимал должность и.о. директора департамента межбюджетных отношений Минфина рф.

Российский министр строительства Ирек Файзуллин рассказал, что на этой неделе в ведомстве появились 116 новых сотрудников. Это связано, в том числе, с тем, что «социально-экономическое развитие новых территорий поставлено в обязанности Минстроя».

Напомним, как 30 сентября путин подписал «договор» об аннексии оккупированных территорий Украины. В свою очередь, европейские страны осудили россию и поддержали Украину.