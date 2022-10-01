На Херсонщине ВСУ подвинули линию фронта на 20 километров, у оккупантов возникла дилемма, – британская разведка

ССО ВСУ в Херсонской области Британская разведка считает, что рф не хватает личного состава для обороны Херсонской области и она, вероятно, планирует развертывание мобилизованных резервистов в этом секторе.

Об этом говорится в сводке Минобороны Великобритании.

При продвижении на Юге украинские подразделения подвинули линию фронта еще на 20 километров, прежде всего вдоль восточного берега Ингульца и западного берега Днепра, однако, как отмечает британская разведка, они пока не угрожают основным российским оборонительным позициям.

«Российское командование, вероятно, рассматривает растущую угрозу в секторе Новой Каховки как одну из самых насущных проблем», - говорится в обзоре.

В частности, поврежденная речная переправа через Днепр в этом районе остается для них одним из немногих доступных путей для пополнения сил.

«Россия стоит перед дилеммой: отвод боевых сил через Днепр делает оборону остальной Херсонской области более устойчивой; но политическим императивом будет оставаться и обороняться», - считает британская разведка.

Отмечается, что рф привлекла к обороне Херсона большую часть своих недоукомплектованных воздушно-десантных войск, которые не имеют достаточного количества личного состава.