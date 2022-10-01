Россия депортировала более полутора миллиона украинцев, - Зеленский

россия принудительно депортировала более 1,6 миллионов украинцев по разным регионам страны. Украинцев заставляли проходить фильтрационные лагеря, у некоторых з них также забрали документы.

Об этом заявил Президент Владимир Зеленский в обращении к участникам проходящей в Лиме сессии Генеральной ассамблеи Организации американских государств (ОАГ).

«Уже более 1,6 млн украинцев принудительно депортированы в россию. Они рассеяны по территории этого государства, разбросаны по отдаленным регионам россии. У многих из них отобрали документы, многие из них прошли через страшные фильтрационные лагеря оккупантов, где над ними издевались и запугивали. Это – люди. Но для россии это тоже ресурс», - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что рф отправила свою армию в Украину, чтобы превратить государство в свою колонию, как было раньше, во время империй. Однако, как отметил Зеленский, миллионы украинцев встали на защиту свободы и своего государства и не позволят россии вернуть то старое несправедливое время.

«Мы не сомневаемся, что победим в этой войне и сможем защитить независимость Украины. Ежедневные победы на фронте и десятки освобожденных городов и сел Украины доказывают это», - добавил глава государства.

В то же время он подчеркнул, что вопрос сейчас только в одном: сколько еще украинцев россия сможет убить и похитить, прежде чем признает поражение, а также сколько еще россия успеет украсть из Украины зерна, ресурсов, промышленных предприятий, которые захватчики просто разбирают и вывозят в Россию.

«Мы делаем все, чтобы как можно быстрее освободить нашу землю, чтобы как можно быстрее спасти всех наших людей от этого вторжения. Мы делаем все, чтобы поставить точку в длинном перечне украинских жертв, который создает россия», - подчеркнул Зеленский.

Напомним что ранее президент Зеленский призвал мировое сообщество создать специальный трибунал по преступлению агрессии против Украины.