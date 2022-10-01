Николаевские десантники уничтожили позицию оккупантов в труднодоступном месте

В Донецкой области николаевские десантники уничтожили позицию российских захватчиков в труднодоступном месте.

Об этом сообщается на Facebook-странице 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады.

Десантники 79-й ОДШБр с помощью дронов обнаружили позицию российских оккупантов, которая находилась в труднодоступном месте - на склоне террикона.

После проведения разведки к делу присоединились минометчики подразделения, которые метким огнем поразили врага.

Когда противник решил заменить погибших оккупантов, то огнем минометчиков был уничтожен и его резерв.