рф не выпускает за границу украинцев с российским паспортом

На российских границах с Латвией и Эстонией наблюдается скопление граждан Украины, пытающихся уехать с территории россии. Люди ждут от 2 до 6 дней.

Об этом сообщили в Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины.

В специальных пунктах фильтрации фсб проверяет граждан Украины на наличие у них паспорта рф. Если у гражданина Украины нет паспорта россии, ему разрешают уехать. А если устанавливают, что у гражданина Украины есть еще и российский паспорт, то такого человека не выпускают из россии.

Тех граждан Украины, которые, к примеру, прописаны в Крыму, но не имеют паспорта россии, на прохождении границы пропускают. Они могут свободно пересекать КПП. Это подтверждают и представители консульских учреждений в Эстонии и Латвии.

При пересечении границы украинским гражданам помогают волонтеры. Они снабжают людей пищей, водой и т.д. Тем, кто не хочет или не может ждать, предлагают воспользоваться бесплатным переездом в другой пункт пропуска. Например, до российско-казахской границы, откуда можно добраться до других стран.

Минреинтеграции наладило и держит постоянную связь с задействованными там волонтерскими группами и напоминает: если вы попали в сложную ситуацию за границей или нуждаетесь в помощи, звоните по телефону. Горячая линия для звонков из-за границы и с временно оккупированных территорий - WhatsApp/Telegram/Viber: +380 96 078 84 33.