путин может сделать шойгу «виновным» в неудачах оккупантов в Украине, - Институт изучения войны

Российский диктатор владимир путин пытается переложить ответственность за военные неудачи в Украине на министра обороны рф Сергея Шойгу.

Об этом сообщили в Институте изучения войны (ISW), пишет "Лига.net".

Аналитики заявляют, что критика мобилизации в россии, вероятно, заставляет путина винить минобороны россии и лично шойгу в «перегибах» во время проведения призыва. Диктатор позволил себе прямую критику минобороны и шойгу, которого путин, похоже, «настраивает на то, чтобы он взял на себя вину из-за неудач» на войне против Украины.

Институт также обращает внимание на критику минобороны россии среди российской пропаганды, где депутаты нелегитимной государственной думы прямо обвиняют ведомство шойгу во лжи. В сводке отмечают роль «главы Чечни» рамзана кадырова и олигарха евгения пригожина, которого называют владельцем частной военной компании Вагнера – оба выступают за «изменения» и критикуют минобороны.

путин, скорее всего, будет воздерживаться от увольнения шойгу столько, сколько сможет, чтобы продолжать обвинять министра в военных неудачах. Тот, кто сменит шойгу, должен будет взять на себя ответственность за неудачи, которые произойдут после начала его пребывания на должности.