Турция отказалась продавать рф бронежилеты и зимнюю форму, - Резников

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что страна-агрессор россия пыталась заказать через третьи страны 200 тысяч бронежилетов и 500 тысяч комплектов зимней одежды, однако получила отказ от Турции.
Об этом сообщает НВ.
По словам главы ведомства, он наблюдает провал могилизации в России и провал обеспечения нового контингента.
- У нас есть точная информация из Турции от наших партнеров, что россияне пытались заказать через третьи страны 200 тысяч бронежилетов и 500 тысяч комплектов зимней одежды. Это значит, что у них с этим беда. Турецкие партнеры им, кстати, отказали, – сказал Резников.