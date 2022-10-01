Турция отказалась продавать рф бронежилеты и зимнюю форму, - Резников

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06.10.2022 16:19

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что страна-агрессор россия пыталась заказать через третьи страны 200 тысяч бронежилетов и 500 тысяч комплектов зимней одежды, однако получила отказ от Турции.

Об этом сообщает НВ.

По словам главы ведомства, он наблюдает провал могилизации в России и провал обеспечения нового контингента.

- У нас есть точная информация из Турции от наших партнеров, что россияне пытались заказать через третьи страны 200 тысяч бронежилетов и 500 тысяч комплектов зимней одежды. Это значит, что у них с этим беда. Турецкие партнеры им, кстати, отказали, – сказал Резников.

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