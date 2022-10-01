Беларусь отправила россии еще 30 вагонов с боеприпасами – часть из них на Херсонское направление

С начала полномасштабного наступления россии, с 24 февраля, из белорусских арсеналов хранения ракет и боеприпасов отправили около 250 вагонов «помощи» российским войскам.

Об этом во время брифинга сообщил представитель Генерального штаба ВСУ, бригадный генерал Алексей Громов, передает «Укринформ».

- Военно-политическое руководство Беларуси продолжает оказывать помощь агрессору в войне против Украины... Всего с начала полномасштабной агрессии с территории Беларуси было отправлено 26 эшелонов общим количеством почти 250 вагонов и весом более 10 тысяч тонн, - сказал он.

Громов добавил, что с начала октября из белорусских арсеналов хранение ракет и боеприпасов направлено в оккупационные войска на Донецкое и Херсонское направления почти 30 вагонов с боеприпасами.

Кроме того, он сообщил, что по полученной информации, в рамках двусторонних договоренностей в настоящее время идет работа группы офицеров южного военного округа вооруженных сил страны-агрессора на белорусских базах, складах, арсеналах с целью отбора и последующего перемещения для нужд агрессора автомобильных шин, узлов. , агрегатов и других запасных частей к бронетехнике противника