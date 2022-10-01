СНБО ввел санкции против окружения путина, патриарха Кирилла и владельца НГЗ

В санкционный список, который Совет нацбезопасности и обороны Украины одобрил 30 сентября, попали, в частности, семья президента России Владимира Путина, Владимир Сальдо и другие ключевые российские политики, олигархи и коллаборанты.

Об этом пишет «Экономическая правда».

Ранее в Министерстве экономики заявили, что в санкционный перечень, принятый СНБО, вошли более 3600 физических и юридических лиц. Так, среди ключевых физических лиц под санкции попали:

Российские чиновники и их близкое окружение: первый заместитель главы администрации путина Сергей Кириенко, близкий к путину олигарх и основатель ППК «Вагнер» Евгений Пригожин, дети и родственники путина, а также дети и родственники министра внешних дел России Сергея

Олигархи и их близкое окружение: Олег Дерипаска (Группа En+, Rusal, фактический владелец Николаевского глиноземного завода), Михаил Фридман (Alfa Group, LetterOne), Петр Авен (Alfa Group, LetterOne), Герман Хан (Alfa Group, LetterOne), Алексей Кузь (Alfa Group, LetterOne), владелец "Уралхима" Дмитрий Мазепин, российский миллиардер и медиамагнат Александр Мамут (Rambler Group).

Кроме того, в списке есть кум путина и экс-нардеп Виктор Медведчук со своей женой Оксаной Марченко, олигарх времен Януковича Сергей Курченко, беглый президент Виктор Янукович и его сын Александр Янукович.

Российские религиозные деятели: глава Русской православной церкви Владимир Гундяев (патриарх Кирилл), экс-дипломат Московского патриархата, а сейчас – руководитель Будапештско-Венгерской епархии МП Илларион Алфеев;

Артисты-граждане Украины: Анна Седокова, Регина Тодоренко, Таисия Повалий, Ани Лорак;

Колаборанты: ставленник РФ на оккупированной части Херсонской области Владимир Сальдо, ставленник кафиров в частично оккупированной части Запорожской области Евгений Балицкий, подозреваемый в государственной измене экс-нардеп Илья Кива; граждане других стран, участвовавших в псевдореферендумах на временно оккупированных территориях Украины.

Кроме того, санкции коснулись большого количества российских и связанных с РФ компаний. В частности, речь идет об энергетических компаниях «Татнефть» и «Татойл», предприятиях группы «Лукойл». Кроме того, в списке есть региональные компании "Газпрома".

СНБО утвердил ограничения против российских авиа- и других транспортных компаний, таких как Федеральная пассажирская компания, «СКОЛ», Sibia, Федеральная грузовая компания. Речь идет также о российских аэропортах.

Военно-промышленный комплекс России также фигурирует в списках, а именно: ПАО «ОДК-Сатурн» («дочка» Ростеха), конструкторское бюро «Арсенал» (входит в «Роскосмос»), РАТЕП (входит в «Алмаз-Антей») .

Также санкционный список содержит мероприятия против Альфа-Банка россия и связанные со Сбербанком россии, ВТБ Банком и Банком Открытие компании.