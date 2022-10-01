ВСУ сбивают 60% иранских дронов-камикадзе

Рф применила против Украины 86 дронов Shahed-136, 60% из них были уничтожены.

Об этом на брифинге сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генерального штаба ВСУ Алексей Громов.

- Всего с начала применения противником беспилотных летательных аппаратов-камикадзе типа Shahed-136 их было использовано 86 единиц, из которых 60% были уничтожены, - сказал Громов.

Представитель Генштаба отметил, что оккупационные войска продолжают проводить систематические обстрелы населенных пунктов и объектов инфраструктуры в Николаевской, Херсонской и Днепропетровской областях.

– Враг нанес авиационных ударов в районе населенных пунктов Миролюбовка, Архангельское, Сухой Пруд, Терновые Воды, Давыдов Брод, а также ракетных ударов в районах Березнеговатого и Николаева. В период с 30 сентября противник применил 20 ракет разного типа, в частности, совершил 13 пусков баллистических ракет. Противник также применил 46 дронов-камикадзе Shahed-136 для поражения военных объектов, гражданской инфраструктуры и позиций войск, из которых 24 дрона были уничтожены, – рассказал Громов.

Он уточнил, что в четверг, 6 октября, ночью силами и средствами воздушных сил ВСУ уничтожены 9 из 12 дронов-камикадзе.