В российском плену остается две тысячи защитников Мариуполя

В российском плену находятся еще более двух тысяч защитников Мариуполя.

Об этом во время пресс-конференции сообщил начальник штаба полка «Азов» Богдан Кротевич – позывной «Тавр», передает «Укринформ».

- Вышедший из плена весь офицерский состав активно сотрудничает с координационным штабом по освобождению других пленных. Никто не забыт. Офицеры, государство со своей стороны, медиа, волонтеры, должны помнить, что в застенках россии до сих пор остается более двух тысяч защитников Мариуполя, - отметил Кротевич.

По его словам, сейчас есть идея нового «обменного фонда», чтобы освободить украинских пленных, которую пока не озвучивают. Начальник штаба добавил, что есть информация о пребывании сейчас в Еленовке защитников Мариуполя и, в частности, бойцов "Азова".