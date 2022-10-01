В Украину оккупанты направят 150 тысяч мобилизованных россиян, - Резников

В Украине ожидают приход 150 тысяч мобилизованных россиян, которые будут направлены на пополнение частей, понесших «безумные» потери на фронте.

Об этом сообщает "РБК-Украина" со ссылкой на заявление министра обороны Украины Алексея Резникова.

- Следующие 150 тысяч они будут готовить все-таки два-три месяца, а дальше уже будут принимать решение, как использовать, - сказал он, напомнив, что с начала войны потери российских войск только убитыми составляли более 60 тысяч человек, к которым нужно добавить еще вдвое-втрое большие потери ранеными.

В то же время он отметил, что мобилизованных нужно еще «одеть, накормить, вооружить». По словам министра, в Генштабе ВСУ уже подготовили соответствующие планы на возможные действия врага. В настоящее время, как отметил Резников, необходимо увеличение помощи оружием и боеприпасами со стороны международных партнеров, «чтобы достойно встретить это очередное нашествие орды». В связи с этим глава Минобороны напомнил об очередном саммите «Рамштайн» на следующей неделе в Брюсселе и встрече министров обороны.

– Нам очень аплодируют за две наши контрнаступательные операции и хотят под это оказывать нам поддержку, – сказал Резников.

По его словам, также увеличивается выпуск вооружения и боеприпасов в Украине.