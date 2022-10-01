Оккупанты почти полностью стерли с лица земли село возле Изюма

Войска россии полностью уничтожили село Каменка на Харьковщине, которое находится вблизи освобожденного Изюма.

Об этом в медиацентре Укринформа рассказал заместитель изюмского городского головы Владимир Мацокин, пишет «Бабель».

- Даже вчера в селе Каменка работники ГСЧС нашли жертв этой войны. Это тело женщины. В селе еще продолжаются работы. Пока рано говорить о количестве жертв, потому что села не существует - оно стерто с лица земли, - сказал он.

По словам Мацокина, Каменка была большим и развитым селом, но сейчас там нет уцелевших домов. На всю деревню осталось десять жителей, которым оказывают гуманитарную помощь и предлагают эвакуироваться. Пока невозможно установить количество погибших – их продолжают находить.

Накануне полиция обнаружила в подвале одного из домов мумифицированные тела двух мужчин. Их направили на экспертизу.