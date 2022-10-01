Зеленский призвал НАТО нанести превентивный удар по россии, а не ждать применения ядерного оружия

Президент Украины Владимир Зеленский призвал НАТО нанести превентивный удар по россии, прежде чем та применит ядерное оружие.

Об этом он сказал в беседе в австралийском аналитическом центре Институт Лоуи.

- Что должно делать НАТО – исключать возможность применения ядерного оружия. Но, что важно, я еще раз обращаюсь к международному сообществу, как это было до 24 февраля: превентивные удары, чтобы они знали, что с ними будет, если применят. А не наоборот – ждать ядерных ударов россии, чтобы потом сказать: «Ах, ты так, ну, вот держи от нас!». Пересмотреть применение своего давления. Вот что, я считаю, должно делать НАТО, – говорит Зеленский.

Также Зеленский настаивает на четком и принципиальном осуждении россии за попытку аннексии украинской территории, чтобы это сильно отличалось от того, что было в 2014 году. На уровне государств и союзов государств требуются новые и жесткие санкции против россии.