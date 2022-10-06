ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: Залужный заявил, что «врага нужно уничтожить здесь и сейчас»

Уже 226-й день после начала полномасштабного вторжения россии Вооруженные силы Украины держат оборону страны. Идут упорные бои вдоль всей линии фронта.

«Преступности.НЕТ» ведет текстовую хронологию событий русско-украинской войны. Все, что происходило 5 октября, можно прочитать по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 6 октября.

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00:27 Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный заявил, что «врага нужно уничтожить здесь и сейчас».

Об этом он написал в Twitter.

«На нашей земле продолжается борьба, масштабов которой мир не видел со времен Второй мировой. Мы не имеем права перевести эту войну на наших детей. Врага нужно уничтожить здесь и сейчас. И мы можем это сделать», - заявил Залужный.



00:15 Во время зачистки населенного пункта ликвидировали оккупанта, который был в туалете на улице.

00:12 Финляндия выделила Украине новый пакет военной помощи. С начала полномасштабного российского вторжения это уже девятый пакет оборудования и вооружения для обороны Украины.

Об этом заявил министр обороны Финляндии Антти Кайкконен, сообщает РБК-Украина.

«Оборонительное сражение Украины продолжается. К сожалению, похоже, что война может затянуться надолго. Наша поддержка Украины продолжается в рамках девятого пакета вооружения», - отметил министр.

Новый пакет военной помощи от Финляндии составляет 11,8 миллиона евро. Общая стоимость предоставленного военного оборудования превышает 104 миллиона евро. Финляндия традиционно не раскрывает содержание пакета военной помощи и график ее предоставления, чтобы реализовать ее безопасную доставку. Дополнительная помощь была оказана с учетом потребностей Украины.