Решение путина о «присвоении» Запорожской АЭС – ничтожное и глупое, - Зеленский

Любые решения текущего руководителя россии относительно Запорожской АЭС и любые попытки россии перевести станцию якобы в свою собственность – ничтожны и глупы.
Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский.
– Это же атомная станция. Это ведь вам не какой-нибудь дворец, не ЮКОС или что-то другое, что уже удавалось украсть российскому руководству. Только украинские специалисты могут гарантировать, что на Запорожской станции не будет никаких радиационных инцидентов. И было важно услышать от господина Гросси (председатель МАГАТЭ), что международное сообщество будет контактировать по ЗАЭС только с Украиной, потому что это украинская собственность. Была, есть и будет. Сейчас на станции около 500 оккупантов. А это не что иное, как 500 рисков катастрофы. Мир это понимает.
- Другой аспект этой темы – собственно электричество. И если Запорожская станция не работает, мы в Украине получаем определенные сложности. Получаем ситуацию, когда у нас нет профицита электричества, которое мы можем, в частности, экспортировать в страны ЕС. Это минус и для народов ЕС, теряющих надежный источник энергоснабжения. Это минус и для нас, украинцев. Мы говорим об этом честно. Мы честно говорим, что нам всем в Европе нужно вместе бороться за свои интересы – в полном единстве, - отметил Зеленский.