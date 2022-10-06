Решение путина о «присвоении» Запорожской АЭС – ничтожное и глупое, - Зеленский

Любые решения текущего руководителя россии относительно Запорожской АЭС и любые попытки россии перевести станцию якобы в свою собственность – ничтожны и глупы.

Об этом заявил Президент Украины Владимир Зеленский.

– Это же атомная станция. Это ведь вам не какой-нибудь дворец, не ЮКОС или что-то другое, что уже удавалось украсть российскому руководству. Только украинские специалисты могут гарантировать, что на Запорожской станции не будет никаких радиационных инцидентов. И было важно услышать от господина Гросси (председатель МАГАТЭ), что международное сообщество будет контактировать по ЗАЭС только с Украиной, потому что это украинская собственность. Была, есть и будет. Сейчас на станции около 500 оккупантов. А это не что иное, как 500 рисков катастрофы. Мир это понимает.