Война на Николаевщине: ВСУ уничтожили 105 оккупантов, 8 танков и два десятка единиц артиллерии

На большей части Николаевской области, за исключением Снигиревки и нескольких десятков сел возле нее, нет российских оккупантов, однако область фактически прифронтовая, поскольку на ее территории ведутся боевые действия.

Очень многие населенные пункты Николаевщины, в том числе и сам Николаев, подвергаются вражескому огню из разных видов вооружения. При этом оккупанты искренне говорят, что не отказываются от планов попытаться снова захватить Николаев.

В этой новости мы будем следить за событиями 7 октября, происходящими на территории Николаевской области.

Хронология событий 6 октября доступна по этой ссылке.

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07:09 Обстановка в операционной зоне на Южнобугском направлении остается стабильно сложной, но контролируемой. Противник ведет оборонительные действия с целью удержания захваченных территорий в Херсонской и Николаевской областях, пытается остановить развитие наступления наших подразделений, сообщили в Оперативном командовании «Юг», подводя итоги суток 6 октября.

В течение дня враг совершил три боевых столкновения с Силами обороны. Попытка штурмовых действий по направлению Зеленый Гай – Терновые Поды силами мотострелкового взвода при поддержке минометов, танка и БМП была отбита, враг с потерями отступил. Выход диверсионно-разведывательной группы и атака наших позиций еще одним мотострелковым взводом при поддержке танка и БМП также не имели успеха. Враг был вынужден ретироваться, понеся существенные потери.

С применением реактивных систем залпового огня, ствольной артиллерии, минометов оккупационные войска наносили огненное поражение вдоль линии боевого столкновения, по прилегающим территориальным общинам, а также по тыловым районам, населенным пунктам, объектам критической инфраструктуры.

В целях уточнения положения наших войск и корректировки огня артиллерии, враг продолжал активно использовать беспилотные летательные аппараты. В течение боевого дня уничтожены шесть разведчиков типа "Орлан-10" и один "Махаджер-6" в Бериславском и Николаевском районах.

Дронами-камикадзе враг продолжал терроризировать южные регионы. После дневных атак на Николаевщину, вечером по Одесчине направлены три «Шахеда-136». Все сбиты силами противовоздушной обороны.

Реактивными системами залпового огня в течение дня снова обстрелян Никопольский район. В двух территориальных общинах района повреждены здания, но без человеческих потерь.

С самолета Су-35 ракетами класса «воздух – поверхность» Х-31 враг дважды нанес ракетный удар по Березнеговатской громаде Николаевщины. Поврежденные сельскохозяйственные угодья люди не пострадали.

Нашей авиацией нанесено семь ударов, в том числе по опорным пунктам, районам сосредоточения сил и средств противника в Бериславском районе, по вражеским силам противовоздушной обороны – в Каховском. Ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено 347 огневых задач.

Подтвержденные потери противника составляют: 105 рашистов, восемь танков, 18 крупнокалиберных гаубиц «Мста-С» и «Мста-Б», самоходная пушка «Пион», еще одна пушка-гаубица 152-го калибра, четыре миномета, 15 единиц автобронетехники, три склада с боеприпасами в Баштанском и Бериславском районах

Еще шесть единиц вражеской техники, среди которых танки, боевая бронированная машина, гаубица и радиоэлектронная станция - существенно повреждены.

В Черном море 12 кораблей вражеского флота маневрируют у побережья Крыма. По-прежнему готовы к применению 3 надводных и 2 подводных носителя «Калибров». 32 ракеты представляют угрозу всем регионам Украины.

Учитывая тяготение россиян к сакральным датам, в юбилей своего диктатора вполне вероятно могут устроить массированные атаки по регионам Украины.