Байден заявил о самой высокой угрозе ядерного Армагеддона со времен Карибского кризиса

Президент США Джо Байден заявил, что угроза Владимира Путина применить ядерное оружие является самой серьезной угрозой со времен кубинского ракетного кризиса, поскольку военное руководство рф столкнулось с негативной реакцией общественности внутри страны на войну в Украине.

Об этом сообщает Reuters.

- Впервые после кубинского ракетного кризиса у нас есть прямая угроза применения ядерного оружия, если на самом деле все пойдет по тому пути, каким оно шло, - сказал Байден.

Байден сказал, что российский президент «не шутит, когда говорит о потенциальном применении тактического ядерного оружия, биологического или химического оружия, потому что его вооруженные силы значительно проиграют».

– Мы не сталкивались с перспективой Армагеддона со времен Кеннеди и кубинского ракетного кризиса, – сказал он.

Во время кризиса 1962 года Соединенные Штаты при президенте Джоне Кеннеди и Советском Союзе при его руководителе Никите Хрущеве были близки к применению ядерного оружия из-за присутствия советских ракет на Кубе.

- Я не думаю, что существует такая вещь, как способность легко (использовать) тактическое ядерное оружие и не закончить Армагеддон, - сказал Байден.

Путин, которому в пятницу, 7 октября, исполняется 70 лет, заявил, что применит все необходимые средства, включая российский ядерный арсенал, для защиты «российской» земли, которая, по его словам, теперь включает в себя четыре аннексированных им украинских области.