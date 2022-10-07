«Вы ещё можете спасти россию от трагедии, а российскую армию - от унижения»: Резников обратился к военнослужащим рф

Министр обороны Украины Алексей Резников обратился к российским военнослужащим с призывом с спасти себя и россию от трагедии пока для этого еще есть время. Он заявил, что руководство рф обмануло и предало их, отправляя на смерть за иллюзорные цели владимира путина.
Резников отметил, что украинская армия достигла больших боевых достижений, а россияне несут огромные потери.
– А где ваш десант? Вы знаете. Там же, где и ваша морская пехота. На кладбищах. В Костроме. Пскове. Рязани. Ульяновске. Калининграде. Улан-Удэ. Туле, Новороссийске и других городах. Ваши десантники сейчас гибнут на правом берегу Днепра. Они знают своё дело. Но кто-то в Кремле решил отправить их на верную смерть. Почему так происходит? Всё очень просто. Вас обманули и предали. Вам обещали лёгкую прогулку. А отправили в западню. Вы платите кровью за чьи-то фантазии и ложные цели.
Теперь вас не слушают. Потому что послушать вас сейчас – значит признать ошибки. А в Москве не любят правду. Им проще рассказать, как вы геройски погибли в битве с выдуманными полчищами НАТО.
Страны НАТО поставляют нам оружие. Это правда. Но бьют вас этим оружием украинские воины. Вы об этом знаете.
Президент Украины Владимир Зеленский посещает фронт. Будь-то Лисичанск под ударами или освобождённый Изюм. Я сам неоднократно вручал награды и боевое оружие лучшим воинам прямо в окопах. Это честь для меня. Наш Президент – со своей армией. А где ваш?
Вы знаете, что в Украине вы никого не освобождаете. Вы уничтожаете целые города, где совсем недавно вас считали добрыми соседями и говорили по-русски. А теперь посеяна вражда на поколения вперёд. Многие из вас уже поняли – вас отправили умирать не за правое дело.
Может поэтому ваш прячется в бункере, а не держит удар рядом с вами? Он боится вашего прозрения, презрения и вашего справедливого гнева.
Наши защитники Мариуполя выполнили приказ до конца. И мы сделаем всё, чтобы их вытащить. Мы уже это делаем. Потому что они - герои.
Я могу перечислить десятки имён наших генералов, офицеров и солдат. Потому что мы гордимся ими. Я как министр горжусь ими. Они – соль нашей земли. Мы будем заботиться о них и после войны.
А кто теперь вы? Спросите себя – кем считают вас? Кем вы будете после этой войны для своих детей и внуков, когда они узнают правду? Как войдёте в историю? Как те, кто воевал под одним знаменем с зеками? Вы и останетесь в памяти как воры, насильники и убийцы. Я вам скажу, что будет дальше. Тысячи российских парней погибнут. Ещё больше останется без рук – без ног. Но их опозорят. А вас сделают виноватыми. И снова предадут, – сказал министр.
Он отметил, что российские политики не раз предавали свиох солдат и предложил вспомнить им войны в Чечне.
– С человеком, который пока возглавляет россию, никто уже говорить не будет. Об этом чётко сказал Президент Украины. Кто представит россию на возможных переговорах в будущем? Я вам скажу. Те, кто вас уже обманул. И готовится сделать виноватыми. Потому что, либо они – либо вы. И вы знаете, что это правда.
У московских чиновников и политиков, которые отправили вас на войну, деньги и имущество находятся в странах НАТО. Которые поставляют нам оружие. Их семьи в странах НАТО. Совсем недавно они прекрасно себя чувствовали в Лондоне и Вашингтоне. Им триста лет не нужен Лиман, Попасная или Каховка. Они даже не знают, где это.
Они понимают, что попали в ловушку с войной. И сделают всё, чтобы списать на вас свои просчёты. Своё воровство. Переложить на вас ответственность.
После войны именно вы будете смотреть в глаза калекам, вдовам и сиротам ваших солдат. Потому что никто из Кремля к ним не выйдет. Вам придётся жить рядом с теми, кто сейчас толпами бежит от мобилизации в Финляндию, Грузию, Казахстан и даже Монголию. И они будут уверены, что поступили правильно.
Вы же это осознаёте, не так ли? Я не буду давать вам советов. Просто знайте. Украинцам не нужна российская земля – нам достаточно своей. И мы вернём её всю. Мы гарантируем жизнь, безопасность и справедливость всем, кто откажется воевать немедленно. И мы добьемся трибунала для тех, кто отдавал преступные приказы. Вы ещё можете спасти россию от трагедии, а российскую армию - от унижения. Но время уходит. Не упустите его.