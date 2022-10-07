«Вы ещё можете спасти россию от трагедии, а российскую армию - от унижения»: Резников обратился к военнослужащим рф

Министр обороны Украины Алексей Резников обратился к российским военнослужащим с призывом с спасти себя и россию от трагедии пока для этого еще есть время. Он заявил, что руководство рф обмануло и предало их, отправляя на смерть за иллюзорные цели владимира путина.

Резников отметил, что украинская армия достигла больших боевых достижений, а россияне несут огромные потери.

– А где ваш десант? Вы знаете. Там же, где и ваша морская пехота. На кладбищах. В Костроме. Пскове. Рязани. Ульяновске. Калининграде. Улан-Удэ. Туле, Новороссийске и других городах. Ваши десантники сейчас гибнут на правом берегу Днепра. Они знают своё дело. Но кто-то в Кремле решил отправить их на верную смерть. Почему так происходит? Всё очень просто. Вас обманули и предали. Вам обещали лёгкую прогулку. А отправили в западню. Вы платите кровью за чьи-то фантазии и ложные цели.

Теперь вас не слушают. Потому что послушать вас сейчас – значит признать ошибки. А в Москве не любят правду. Им проще рассказать, как вы геройски погибли в битве с выдуманными полчищами НАТО.

Страны НАТО поставляют нам оружие. Это правда. Но бьют вас этим оружием украинские воины. Вы об этом знаете.

Президент Украины Владимир Зеленский посещает фронт. Будь-то Лисичанск под ударами или освобождённый Изюм. Я сам неоднократно вручал награды и боевое оружие лучшим воинам прямо в окопах. Это честь для меня. Наш Президент – со своей армией. А где ваш?

Вы знаете, что в Украине вы никого не освобождаете. Вы уничтожаете целые города, где совсем недавно вас считали добрыми соседями и говорили по-русски. А теперь посеяна вражда на поколения вперёд. Многие из вас уже поняли – вас отправили умирать не за правое дело.

Может поэтому ваш прячется в бункере, а не держит удар рядом с вами? Он боится вашего прозрения, презрения и вашего справедливого гнева.

Наши защитники Мариуполя выполнили приказ до конца. И мы сделаем всё, чтобы их вытащить. Мы уже это делаем. Потому что они - герои.

Я могу перечислить десятки имён наших генералов, офицеров и солдат. Потому что мы гордимся ими. Я как министр горжусь ими. Они – соль нашей земли. Мы будем заботиться о них и после войны.

А кто теперь вы? Спросите себя – кем считают вас? Кем вы будете после этой войны для своих детей и внуков, когда они узнают правду? Как войдёте в историю? Как те, кто воевал под одним знаменем с зеками? Вы и останетесь в памяти как воры, насильники и убийцы. Я вам скажу, что будет дальше. Тысячи российских парней погибнут. Ещё больше останется без рук – без ног. Но их опозорят. А вас сделают виноватыми. И снова предадут, – сказал министр.