На деоккупированных территориях Харьковщины с 7 сентября обнаружили 530 тел гражданских, многие из них замучены, – МВД

С 7 сентября на деоккупированных территориях Харьковщины обнаружено 530 тел гражданских лиц. У большинства из них есть признаки насильственной смерти.

Об этом заявил первый заместитель министра внутренних дел Евгений Енин, сообщили в МВД.

– Начиная с 7 сентября и по состоянию на сегодняшний день на деоккупированных территориях Харьковской области уже обнаружено 530 тел гражданских лиц. Установлено, что все эти люди погибли в период временной оккупации и в результате преступных действий вражеской армии. Из них 225 – женщины, 257 – мужчины и 19 детей и еще 29 человек – не установлены. Если говорить об общем количестве погибших гражданских в результате военной агрессии рф в Харьковской области, то это на сегодняшний день 1350 человек и эта цифра увеличивается чуть ли не каждый день, - сказал Евгений Енин.

Первый заместитель главы МВД также отметил, что в городе Изюм из мест массовых захоронений изъято 447 тел погибших.

– Идентифицировано 215 тел женщин, 194 – мужчины. Обнаружены тела 22 военных и пятерых детей, а также, вероятно, 11 человеческих останков, пол которых пока не определен. Следователями назначено около 500 судебно-медицинских экспертиз, которые должны установить причины смерти, наличие телесных повреждений и, возможно, признаки, которые помогут в установленных лицах. Предварительно наличие признаков насильственной смерти у немалого количества тел, - сказал он.

По словам Евгения Енина, огнестрельные ранения установлены у 15 человек, взрывные травмы разной степени еще около 60 человек, признаки пыток - еще у 15 человек, это и веревка на шее, и связанные руки за спиной, пулевые ранения колен, переломы ребер. Еще 13 тел имеют признаки насильственной смерти – переломы челюстей или колото-резанные травмы.

Отдельно первый заместитель министра внутренних дел отметил, что местное население достаточно активно дает показания на коллаборантов.

– На сегодняшний день мы обнаружили только в отдельных городах, в частности в Купянске списки лиц, выполнявших организационно - распорядительные функции оккупационных властей. Там было около 400 фамилий, часть из них должна была бежать с оккупантами, часть из них уже попала в милицию. И этот процесс продолжается, независимо от места нахождения указанных лиц, украинское правосудие достигнет своей цели, – резюмировал Евгений Енин.

Напомним, как в одном из застенков оккупантов в Харьковской области нашли коробку с зубами: полиции известно о закапывании/выкапывании в землю заживо.