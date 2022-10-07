В Одессе агента фсб «Профессора» приговорили к 15 годам тюрьмы с конфискацией имущества

Жителя Одессы, работавшего на вражеские спецслужбы, признали виновным в государственой измене и назначили наказание в виде 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

Об этом сообщили в Одесской областной прокуратуре.

В суде доказано, что мужчина после 24 февраля был завербован представителями фсб рф. От российских кураторов получил псевдоним "Профессор". Он собирал информацию о местах расположения блокпостов, количестве и вооружении украинских защитников, сил противовоздушной обороны, командных пунктов, правоохранительных органов и спецслужб, промышленных объектов военного назначения на территории области, а также информацию о местах поражения ракетными ударами. Мужчина разведывал способы укрепления штаба ОК «Юг», Одесской областной военной администрации, СБУ и ГУНП в области.

Развединформацию в виде текстовых сообщений и координат с фото и видеосопровождением он передавал почти каждый день и получал денежное вознаграждение на карточный счет.

В судебном заседании предатель вину признал полностью и предоставил разоблачающие показания.

Напомним, как агента фсб из Николаевщины отдали под суд за подготовку диверсий на побережье.