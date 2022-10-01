В Киеве задержали членов силового крыла ОПЗЖ – после бегства в рф своего главаря Кивы они торговали наркотиками

В Киеве СБУ нейтрализовала мощную криминальную группировку, функционировавшую как «силовая ячейка» запрещенной партии ОПЗЖ.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

Участники банды входили в общественное объединение «Патриоты за жизнь», которое подконтрольное бывшему народному депутату илье киве. Сам он находится в международном розыске за совершение особо тяжких преступлений, среди которых государственная измена и посягательство на территориальную целостность Украины.

До побега нардепа в рф эти «патриоты» выполняли его задачи по осуществлению провокаций во время массовых мероприятий для расшатывания общественно-политической обстановки в Украине.

Также их привлекали к так называемой «физической поддержке» и охране публичных выступлений представителей прокремлевской партии, прежде всего, в центре столицы.

За участие в каждой из таких «акций» злоумышленники получали деньги от своих «координаторов» из опзж.

По данным следствия, в состав группировки входило не менее 12 человек, причастных к криминальным кругам. Их организатор был на прямой связи с кивой, согласовывая свои действия, в том числе и после полномасштабного вторжения в рф.

Для коммуникации использовали анонимные мессенджеры.

По замыслу экс-нардепа, участники банды должны остаться в Киеве для поддержки оккупантов в случае захвата региона.

Однако после побега кивы его приспешники решили организовать наркобизнес для получения дополнительных «прибылей».

Установлено, что они наладили производство и сбыт оптовых партий амфетамина в Киевской области. Для этого оборудовали в собственных домовладениях две нарколаборатории.

Своих клиентов подыскивали через личные связи и продавали «товар», используя разветвленную сеть дилеров.

Во время обысков по местам жительства злоумышленников стражи порядка среди прочего обнаружили подготовленные к сбыту наркотики и психотропы, а также оборудование для их изготовления. Также у злоумышленников найдено огнестрельное оружие и патроны к нему.

В рамках уголовного производства по части 2 статьи 307 («Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов») Уголовного кодекса Украины планируется уведомление о подозрении организатору и участниках преступной группы и избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей.

Кроме того, решается вопрос дополнительной квалификации незаконных действий злоумышленников.

Мероприятия по разоблачению правонарушений проводили сотрудники СБУ совместно со следователями Национальной полиции при процессуальном руководстве Киевской областной прокуратуры.

Напомним, как ГБР задержало доверенных лиц экс-нардепа-предателя Кивы, которые должны были нанять «титушек» и устроить провокации в Одесской области.