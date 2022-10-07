Российские оккупанты украли печать Запорожской АЭС – в «Энергоатоме» тут же признали ее недействительной

Оккупанты, захватившие Запорожскую атомную электростанцию, украли печать АЭС.

Об этом сообщают в пресс-службе «Энергоатома».

Печать, которую похитили оккупанты, удостоверяла право подписи документов.

В связи с ее кражей и.о. генерального директора ЗАЭС Петр Котин издал приказ о введении в действие новой печати ОП «Запорожская АЭС» и признании недействительной украденной печати предыдущего образца, которая использовалась до 5 октября 2022 года.

Напомним, диктатор рф владимир путин издал указ, которым присваивает Запорожскую АЭС россии. В ответ на это Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что любые решения текущего руководителя россии относительно Запорожской АЭС и любые попытки россии перевести станцию якобы в свою собственность – ничтожны и глупы.