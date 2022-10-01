Оккупанты сменили командующего Восточного военного округа рф

Командующим войсками Восточного военного округа рф назначили генерала-лейтенанта Рустама Мурадова.

Об этом сообщают российские СМИ.

Мурадов назначен командовать ВВО рф 5 октября.

С ноября 2021 года этот пост занимал российский генерал-полковник Александр Чайко.

49-летний Мурадов уроженец Дагестана. Он уже принимал участие в российской интервенции в других странах. В 2016 году его назначили представителем рф в Совместном российско-украинском центре по контролю и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) на Донбассе. В 2017 году был военным «советником» в Сирии. С 11 ноября 2020 по 9 сентября 2021 – командующий российским «миротворческим» контингентом в Нагорном Карабахе.

Во время полномасштабного вторжения россии в Украину принял командование группировкой войск «Восток».

Напомним, что ранее у путина решили сменить ответственного за войну в Украине. Так называемой «спецоперацией» поставили руководить генерал-полковника Геннадия Жидко.

Также напомним, что кремль показательно наказывает командиров оккупационных войск за поражение в Украине, часть уже отстранили от должностей.