В Донецкой области нашли штаб оккупантов с важной документацией

В населенном пункте Яцковка под Лиманом Донецкой области сотрудники ГБР обнаружили штаб оккупантов. Там также нашли важные документы захватчиков.

Об этом сообщили в Государственном бюро расследований.

Штаб россияне обустроили в одном из частных домов. В здании найдены списки пленных и незаконно арестованных людей. Из прочего изъяты документы с данными лиц и анкеты кандидатов на должности, которые решили работать на захватчиков в захваченных предприятиях и организациях.

В ГБР отметили, что выявленные доказательства будут тщательно изучаться с целью привлечения к ответственности каждого, кто совершил действия против национальной безопасности.

Стабилизационные мероприятия в деоккупированном Лимане продолжаются. Проводятся первоочередные следственные действия, в том числе и в рамках уже открытых уголовных производств в отношении местных предателей и коллаборантов.

Следователи продолжают собирать доказательную базу причастности фигурантов к сотрудничеству с оккупантами и подрывной деятельности против государственной целостности и суверенитета Украины. Удалены мобильные телефоны, карты памяти и другая техника. Собраны показания местных жителей о совершении правонарушений.

Мероприятия проводятся вместе с работниками других правоохранительных органов.