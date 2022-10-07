Нардепы призвали мир создать спецтрибунал для россии

Верховная Рада приняла обращение к международным организациям и партнерам о создании спецтрибунала для рф.

Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко.

Постановление №8094 о преступлениях агрессии против Украины поддержали 283 депутата.

Парламент Украины обратился в ООН, парламенты и правительства ее членов, Европейский союз, Совет Европы. Народные депутаты призывают создать специальный международный трибунал, который мог бы судить высшее политическое и военное руководство рф за совершение преступлений агрессии против Украины.

«Это гораздо быстрее заставит рф отказаться от продолжения вооруженной агрессии против Украины, а также использовать положения об универсальной юрисдикции, в рамках собственного уголовного законодательства, для привлечения к ответственности лиц, виновных в совершении тяжких международных преступлений на территории Украины», - говорится в сообщении.

Напомним, что ранее президент Зеленский также призвал мировое сообщество создать специальный трибунал по преступлениям россии против Украины.