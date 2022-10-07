СБУ объявила подозрение еще 26 организаторам «референдумов»

СБУ сообщила о подозрении еще 26 топ-организаторам фейкового «референдума» на временно оккупированных территориях Украины в Донецкой и Луганской областях.

Об этом сообщили в пресс-центре Службы безопасности Украины.

В частности, в коллаборационной деятельности подозреваются еще трое «высокопоставленных должностных лиц» оккупационной администрации в Луганской области: Карякин Алексей – «председатель» так называемой «общественной палаты лнр»; Мирошниченко Денис – «председатель» так называемого «народного совета лнр»; Хорошилов Дмитрий – «первый заместитель председателя» так называемого «народного совета лнр».

Этим фигурантам сообщено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины: часть 5 статьи 111-1 («Коллаборационная деятельность») и часть 2 статьи 110 («Посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины»).

Указанные лица обеспечили проведение мероприятий, которые имитировали подготовку и проведение волеизъявления населения.

Глава «общественной палаты лнр» направил обращение к псевдоглаве «лнр» Леониду Пасечнику с инициативой проведения на временно оккупированной территории Луганской области «референдума» о присоединении к рф на правах административно-территориальной единицы.

В свою очередь, «председатель «народного совета лнр» Мирошниченко провел заседание этого незаконного органа, в ходе которого путем голосования был принят «закон» о «референдуме» и «постановление» о его назначении.

«Первый заместитель председателя «народного совета лнр» Хорошилов вместе с другими «депутатами» принял участие в заседании и проголосовал за проведение «референдума».

Эти лица неоднократно публично призывали к проведению антиукраинского «референдума» и заявляли о необходимости присоединения части территории Украины к рф.

Вместе с другими приспешниками рашистов они будут отвечать за совершенное перед законом.

Досудебное расследование проводят следователи Главного управления СБУ в Донецкой и Луганской областях при процессуальном руководстве Луганской и Донецкой областных прокуратур.