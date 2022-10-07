В Украине ремонтируют 13% разрушенных оккупантами объектов – для привлечения средств в конце ноября планируется запуск Фонда восстановления

Украина рассчитывает на поддержку международных партнеров, в том числе и экспертной среды, в восстановлении жилищной и социальной инфраструктуры, разрушенной в результате российского вторжения.

Об этом рассказал заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко, выступая в режиме онлайн на конференции «Украина во время войны. Экономика. Безопасность. Энергетика. Перспективы восстановления», которая прошла в Варшаве (Польша), передает пресс-служба ОП.

По словам Тимошенко, за 225 дней полномасштабной войны зафиксировано 94 тысячи 596 разрушенных объектов инфраструктуры в разных регионах Украины. Из них в Киевской области – более 25 тысяч объектов, в Донецкой – более 20 тысяч, в Харьковской – более 9 тысяч. В частности, разрушены более 74 тысяч жилых домов. И каждый день добавляются новые объекты, поскольку российские обстрелы продолжаются.

– К сожалению, в Украине реально не хватит финансовых ресурсов для восстановления такого объема разрушенной инфраструктуры. Нам понадобится много лет, чтобы отстроить тысячи школ, садов, больниц, объектов энергетической и транспортной инфраструктуры, – отметил Кирилл Тимошенко.

Заместитель руководителя Офиса Президента подчеркнул, что несмотря на продолжающиеся боевые действия государство не может медлить с восстановлением жилья на деоккупированных территориях, ведь люди не могут зимовать в разрушенных домах.

Как рассказал Кирилл Тимошенко, для быстрого восстановления критически необходимой инфраструктуры по поручению Президента Украины Владимира Зеленского и руководителя Офиса Главы государства Андрея Ермака разработано Fast Recovery Plan, в которое включено более 38 тысяч конкретных объектов с адресами.

– Это то, что нам необходимо сделать уже сегодня, чтобы наши люди могли вернуться домой по эвакуации, – объяснил заместитель руководителя Офиса Президента.

По его словам, сейчас за счет государственного бюджета начато восстановление только более 11 тысяч объектов. То есть ремонтируют всего 13% необходимого, ведь Украине критически не хватает финансовых ресурсов.

С целью привлечения финпомощи от иностранных правительств, агентств и международных организаций было принято решение о создании Фонда восстановления Украины – финансового института, который должен стать инструментом для прозрачного получения и эффективного использования международной помощи для восстановления инфраструктуры в Украине.

Как отметил Кирилл Тимошенко, прозрачность Фонда будет обеспечиваться путем максимального контроля со стороны донорского сообщества, ведь 75% его наблюдательного совета составят представители доноров. 100% руководящего состава Фонда будут назначать доноры, а вся его отчетность будет находиться в публичном доступе.

– Мы планируем, что полноценный запуск работы Фонда состоится уже в конце ноября – начале декабря текущего года, – сообщил он.

Замруководителя Офиса Главы государства также рассказал о работе электронной системы учета разрушений в стране. Информация в системе обновляется каждый день.

Он убежден, что эта электронная база поможет Фонду восстановления в ежедневной операционной деятельности.

– Мы очень рассчитываем на поддержку от наших международных партнеров, в частности из экспертной среды, и сделаем все от нас зависящее, чтобы привычная мирная жизнь вернулась ко всем общинам в Украине, – резюмировал Кирилл Тимошенко.

Напомним, в августе городской голова Николаева заявлял, что ущерб от нанесенных ракетных ударов по городу составляет 800 миллионов гривен, но «цифры будут в разы больше».