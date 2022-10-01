Экс-руководителя Николаевской окружной прокуратуры за сотрудничество с оккупантами будут судить в Одессе

Производство о государственной измене в отношении экс-руководителя Николаевской окружной прокуратуры будет рассматривать Приморский районный суд Одессы.

Об этом сообщили в Верховном суде.

Как известно, руководителя Николаевской окружной прокуратуры харьковчанина Геннадия Германа за передачу секретной информации российским оккупантам задержали в апреле. Согласно материалам следствия, Герман добровольно предоставлял через третье лицо представителям спецслужб рф информацию, которая вредит территориальной целостности, суверенитету и неприкосновенности Украины. В начале сентября СБУ сообщила о завершении расследования противоправной деятельности Геннадия Германа.

«Решение о направлении материалов производства из Центрального районного суда г. Николаева в райсуд г. Одессы принял Верховный Суд в связи с тем, что в соответствии с нормами УПК Украины это уголовное производство должно осуществляться судом, в пределах территориальной юрисдикции которого закончено досудебное расследование. Обвинительный акт в указанном производстве утвержден начальником отдела процессуального руководства по уголовным производствам Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере Южного региона, принадлежащей к юрисдикции Приморского районного суда г. Одессы», – говорится в сообщении ВС.

Напомним, что новый генпрокурор Андрей Костин после назначения на должность организовал служебную проверку прокуроров в Николаевской области.

Также напомним, как после Германа был задержан очередной николаевский прокурор. На этот раз за вымогательство у военнослужащего взятки по делу о ДТП.