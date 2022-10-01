В Украине сейчас около 162 тысяч оккупантов, - генерал Наев

На сегодняшний день в Украине действует около 120 батальонно-тактических групп врага общей численностью почти 162 тысячи человек.

Об этом в эфире телемарафона сообщил командующий Объединенными силами ВСУ Сергей Наев, передает «Укринформ».

– В начале вооруженной агрессии было около 90 БТГ общей численностью около 140 тысяч человек. Сейчас на территории Украины действует около 120 БТГ общей численностью около 162 тысяч человек, - сказал Наев.

В то же время, по его словам, мощность оккупантов скорее мнимая, чем реальная.

- У россии более воображаемое могущество, показуха. Их командиры всегда росли по службе только благодаря лояльности к военно-политическому руководству россии, к своим командирам, и по службе у них продвигались не те, кто способен, профессионально подготовлен, а те, кто хорошо говорит что-то хорошо своему начальнику, закрывает глаза на свои просчеты и преподносит их как свой успех, - отметил командующий ОС.

Относительно обеспеченности врага снарядами – по оценке Наева, их общее количество несколько уменьшилось, но это не должно вводить в заблуждение, поскольку это связано с уменьшением фронта обороны.