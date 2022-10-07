Зеленский считает, что россия пока не готова к ядерному удару, но готовит к нему свое общество

Президент Украины Владимир Зеленский призвал мир к решительным действиям против россии, заявив, что власти россии начали «готовить свое общество» к возможному применению ядерного оружия в войне.

Однако Президент Зеленский сказал в интервью BBC.

Ранее путин и другие высокопоставленные российские чиновники предположили, что ядерное оружие можно использовать для защиты аннексированных территорий, хотя западные официальные лица говорят, что нет доказательств того, что москва готова это сделать. Разговаривая с BBC в Киеве, Зеленский сказал:

– Они начинают готовить свое общество. Это очень опасно. Они не готовы это делать, использовать это оружие. Но они начинают говорить об этом. Они не знают, будут ли они использовать это или не будут использовать. Я думаю, что даже говорить об этом небезопасно.

Интервью в Киеве состоялось через несколько часов после того, как президент США Джо Байден заявил, что российская угроза применения ядерного оружия приблизила мир к «армагеддону» ближе, чем когда-либо со времен Кубинского кризиса во время Холодной войны. Президент Зеленский заявил, что действия нужны уже сейчас, поскольку угрозы россии являются риском для всей планеты.