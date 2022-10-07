ВОЙНА РОССИИ ПРОТИВ УКРАИНЫ: С февраля государственные награды получили почти 30 тысяч украинских воинов

Уже 227-й день после начала полномасштабного вторжения россии Вооруженные силы Украины держат оборону страны. Идут упорные бои вдоль всей линии фронта.

«Преступности.НЕТ» ведет текстовую хронологию событий русско-украинской войны. Все, что происходило 7 октября, можно прочитать по этой ссылке.

В этой новости мы будем следить за событиями 8 октября.

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00:37 С февраля награды получили около 30 тысяч украинских воинов.

Об этом сообщил Президент Украины Владимир Зеленский.

– За эти 225 дней уже 29 тысяч 887 украинских воинов отмечены государственными наградами. 178 воинов удостоены звания Героя Украины. Такой масштаб мужества и героизма наших бойцов однозначно свидетельствует о том, что Украину не остановить, - сказал Зеленский.

00:27 Украинские воины продвигаются в Херсонской области.