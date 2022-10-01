Война на Николаевщине: ВСУ уничтожили еще 110 оккупантов, шесть танков и две установки С-300

На большей части Николаевской области, за исключением Снигиревки и нескольких десятков сел возле нее, нет российских оккупантов, однако область фактически прифронтовая, поскольку на ее территории ведутся боевые действия.

Очень многие населенные пункты Николаевщины, в том числе и сам Николаев, подвергаются вражескому огню из разных видов вооружения. При этом оккупанты искренне говорят, что не отказываются от планов попытаться снова захватить Николаев.

В этой новости мы будем следить за событиями 8 октября, происходящими на территории Николаевской области.

Хронология событий 7 октября доступна по этой ссылке.

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07:19 Обстановка в зоне ответственности на Южнобугком направлении достаточно напряженная, но контролируемая. Противник ведет оборонные действия с целью удержания захваченных территорий в Херсонской и Николаевской областях и недопущения развития наступления наших подразделений, сообщили в Оперативном командовании «Юг», подводя итоги суток 7 октября.

Враг продолжает наносить огненное поражение и по нашим позициям, и по территориальным общинам вдоль линии столкновения, и по тыловым районам с мирными жителями. Идет психологический, огневой и техногенный террор: враг держит в напряжении населения Украины многовариантность угроз.

Испытывая выдавливание Силами обороны с занимаемых позиций, рашисты создают новые, признавая провал обороны на нескольких участках. Новый рубеж обороны обустраивается в виде траншей и радиолокационной защиты в районе Берислав - Новая Каховка.

Активность вражеской воздушной разведки корректируется нашими подразделениями противовоздушной обороны. Очередной летучий шпион «Орлан-10» был точно уничтожен в районе поселка Красное на Бериславщине.

В течение боевого дня враг нанес два авиационных удара по нашим позициям в районе только что освобожденных территорий. Без потерь.

Дважды в течение дня противник пытался наступать мотострелковым взводом при поддержке танка в районе Давыдова Брода и Малой Александровки. В результате стрелкового боя и огня артиллерии противник понес потери и вынужденно отошел.

Поздно вечером оккупационные войска атаковали тремя дронами-камикадзе Shahed-136 Одесчину и Николаевщину. Все три крылатые самоубийцы были сбиты силами и средствами противовоздушной обороны.

Вечером оккупационные войска еще раз обстреляли Никопольский район из реактивных систем залпового огня и тяжелой артиллерии. В райцентре в результате обстрела повреждены два частных дома, два хозяйственных сооружения, опора ЛЭП. В близлежащих населенных пунктах повреждены 16 частных домов, 19 хозяйственных построек, автотранспорт. Один человек погиб, трое ранены.

Нашей авиацией нанесено 15 авиационных ударов, а ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено более 360 огневых задач по средствам ПВО противника, по трем районам сосредоточения вражеских сил и техники, а также по опорному пункту в Бериславском районе.

Подтвержденные потери противника зафиксированы на уровне: 110 рашистов, шесть танков, восемь крупнокалиберных гаубиц "Мста-Б" и "Мста-С", реактивная система залпового огня "Град", две пусковые установки ЗРК С-300, девять единиц авто- бронетехники, минометный комплекс "Сани", самоходная артиллерийско-минометная установка "Нона-С". Еще девять единиц вражеской техники, в том числе танк, автобронетехника и артиллерийское вооружение, существенно повреждены.

В Черном море вражеская группировка из 14 кораблей имеет наготове четыре ракетоносителя, среди которых два подводных. Суммарное снаряжение «Калибрами» – 24 ракеты. Также на дежурстве большой десантный корабль и десантный катер.