Из-за обстрела россиян полностью обесточилась ЗАЭС

Из-за обстрелов оккупантов ночью 8 октября была повреждена и отключилась последняя линия связи с энергосистемой Запорожской атомной электростанции.

Об этом сообщили в "Энергоатоме".

«Сегодня ночью в 00:59 из-за очередного обстрела российскими войсками была повреждена и отключилась последняя линия связи с энергосистемой 750кВ ЗАЭС – Днепровская. В результате произошло полное обесточивание Запорожской АЭС. В автоматическом режиме включились дизель-генераторы. Имеющихся запасов дизельного горючего для их работы в таком режиме хватит на 10 дней. Требуется ремонт и возобновление работы линий связи ЗАЭС с энергосистемой. Планы по включению энергоблоков в условиях обстрелов и повреждения всех линий нереальны», – говорится в сообщении.

Напомним, ситуация на ЗАЭС оказалась в центре внимания с начала августа, когда российские военные приступили к обстрелу станции. Россия отвергла призывы о демилитаризации атомной станции под предлогом защиты от провокаций.

После непродолжительной миссии на ЗАЭС эксперты МАГАТЭ представили отчет, в котором подтвердили, что россия разместила «военный персонал, транспортные средства и оборудование в разных местах станции».

После этого глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси призвал немедленно прекратить обстрел в районе оккупированной Запорожской АЭС и создать «зону безопасности» вокруг нее, отмечая, что перебои с электроснабжением станции повышают угрозу аварии.

11 сентября стало известно, что Запорожская АЭС полностью остановлена, а последний работающий реактор переводят в холодное состояние.

15 сентября Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ), состоящий из представителей 35 государств-членов ООН, принял резолюцию с требованием к россии прекратить оккупацию Запорожской атомной электростанции.