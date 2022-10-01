Взрыв на Керченском мосту: Опубликовано видео с последствиями взрыва

В субботу утром, 8 октября, на Керченском мосту прогремели взрывы. На опубликованных в сети фото и видео вможно увидеть, что обвалился пролет как минимум одной автомобильной полосы. Также масштабно горят цистерны железнодорожного состава, который остановился напротив места обвала автомобильной части моста.

Информация постоянно обновляется:

10:15 Все поезда в сообщении с Крымом, которые планировалось отправить в ближайшее время с территории россии, временно не будут отправляться. Кроме того, продажа билетов на поезда в Крым приостановлена.

10:01 Видео очередей на АЗС в Крыму.

09:53 Секретарь СНБО Алексей Данилов обнародовал видео с горящим Крымским мостом и песней Мэрилин Монро Happy Birthday, Mr President.

09:48 Первая фиксация последствий после взрыва.

09:42 Заявления представителей оккупационной власти.

- Произошло обрушение двух пролетов автомобильного полотна ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. Одна автомобильная нитка из Керчи на Тамань цела. Как только будет потушен пожар, появится возможность оценить масштабы повреждений моста и опор, можно будет говорить о сроках восстановления движения, — «глава» аннексированного Крыма Сергей Аксенов.

- Повреждена только одна нитка автомобильной части. Две полосы визуально целы, — советник Аксенова Олег Крючков.

- Прогнозов по срокам восстановления Крымского моста пока нет — пресс-секретарь владимира путина Дмитрий Песков.

09:39 Реакция главы фракции «Слуги Народа» в Верховной Раде Давида Арахамии на произошедшее.

09:33 Советник главы ОП Михаил Подоляк отреагировал на взрыв.

09:29 В сети публикуют видео взрыва на мосту.

09:22 Спикер путина песков заявил, что диктатор рф получил доклады в связи с ЧП на Крымском мосту и поручил сформировать правительственную комиссию для выяснения причин произошедшего.

09:08 Так называемый «глава парламента Крыма» Константинов заявил, что дорожное полотно на Крымском мосту повредили «украинские вандалы». Также, по его словам, повреждения на Крымском мосту будут оперативно восстановлены, «благо они не носят тяжелого характера».

А предатель Царев говорит, что паромы запустить невозможно.

09:01 РосСМИ со ссылкой на Национальный антитеррористический комитет заявили, что на Крымском мосту взорвали грузовой автомобиль.

В ведомстве заявили, что именно это привело к возгоранию семи топливных цистерн железнодорожного состава.

В результате два автомобильных пролета моста частично обрушены.

08:53 На данный момент нет официальной информации о том, что произошло на мосту. Тем временем в Крыму уже выстраиваются очереди на АЗС.

08:51 Оккупационные власти Крыма заявили, что проезд через мост будет закрыт и готовится обустройство паромной переправы через Керченский пролив.

Еще в Крыму оккупанты пытаются успокоить население заявлениями, что жертв на мосту нет, а в Крыму достаточно продовольствия и топлива.

Тем временем в Сети продолжают публиковать кадры Крымского моста.

07:38 Часть Крымского моста для автотранспорта обвалилась. Также горят цистерны из состава, который следовал по железнодорожной ветке.

07:24 Еще кадры с Крымского моста.

07:03 В Сети сообщают о взрывах на Крымском мосту. Движение по нем остановлено.