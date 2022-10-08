Полиция открыла более 35 тысяч дел о преступлениях оккупантов и их подельников

Следователи полиции начали с начала полномасштабной войны с рф более 35 тысяч уголовных производств по преступлениям, которые в Украине совершали оккупанты и их сообщники.

Об этом в эфире телемарафона заявил первый заместитель министра внутренних дел Украины Евгений Енин, передает «Укринформ».

- За все время широкомасштабного вторжения (рф в Украину - ред.) следователями было начато более 35 тысяч уголовных производств по фактам совершения на территории Украины преступлений военнослужащими рф и их пособниками, - сказал Енин.

Отвечая на вопрос о том, как идет работа полицейских на освобожденных от россиян территориях, Енин заявил, что с начала деоккупационных мероприятий в Харьковской области полиции удалось установить контроль в 182 населенных пунктах, на территории которых проживают более 62 тысяч гражданских лиц.

По его словам, полиция действительно является первым органом, который после ВСУ входит в уволенные населенные пункты. А иногда происходит и так, что спецподразделения полиции первыми увольняют отдельные из этих населенных пунктов, уточнил замминистра.

– Безусловно, мы сталкиваемся на деоккупированных территориях с отсутствием связи, электроснабжения. Мы видим уровень запуганности этих людей, которых россияне запугивали возвращением украинских властей и украинских правоохранительных органов. И все это то, с чем нам приходится каждый день сталкиваться, – подчеркнул чиновник.

Он отметил, что первый процесс, который начинается после того, как была проведена зачистка того или иного населенного пункта от возможных враждебных элементов – это поквартирный или подомовый обход каждого из этих населенных пунктов.

– Мы опрашиваем всех жителей о возможных преступлениях, которые совершались во время временной оккупации, интересуемся поведением их соседей, выясняем места нахождения застенков, возможных массовых пыток. И в дальнейшем возобновляем нормальную полицейскую деятельность, чтобы каждый гражданин испытывал такое базовое, но важное чувство безопасности, заявил представитель МВД.

Как сообщалось, власти призывают не спешить с возвращением в освобожденные от россиян населенные пункты Харьковщины, - иногда еще продолжается зачистка и фильтрация.

Отметим, что общее число уголовных производств в отношении военных преступлений оккупантов больше, поскольку их расследованием занимается не только полиция.

Напомним, что на деоккупированных территориях Харьковщины с 7 сентября обнаружено 530 тел гражданских, многие из них замучены.