«Наших еб*т по всем направлениям»: Оккупант рассказал матери о боевых успехах ВСУ

Военный рф, находясь на Донецком направлении, рассказывает матери об успехах ВСУ и намекает, что откажется дальше находиться в Украине.

Об этом свидетельствует перехват телефонного разговора, опубликованного Главным управлением разведки Минобороны Украины.

– Ну, в безопаснее место хоть переехали то? – спрашивает мать сына-оккупанта.

– Да что это говно, что это, – отвечает российский военнослужащий.

– Понятно. Я просто читала, там ужас что творится.

– Я знаю. Наших еб*т по всем направлениям.

– Да-да. А ты собираешься в отпуск?

– Я домой собираюсь.

– А кто ж тебя отпустит совсем домой то?

– Вот так вот. Че там, как вообще по новостям? Че слыхать?

– Красный Лиман - жесточайшие бои уже три недели.

– Это мы знаем.

– Уже в полукольцо.

– Ну, тут уже не полукольцо, тут намного хуже.