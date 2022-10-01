«Наших еб*т по всем направлениям»: Оккупант рассказал матери о боевых успехах ВСУ

Военный рф, находясь на Донецком направлении, рассказывает матери об успехах ВСУ и намекает, что откажется дальше находиться в Украине.
Об этом свидетельствует перехват телефонного разговора, опубликованного Главным управлением разведки Минобороны Украины.
– Ну, в безопаснее место хоть переехали то? – спрашивает мать сына-оккупанта.
– Да что это говно, что это, – отвечает российский военнослужащий.
– Понятно. Я просто читала, там ужас что творится.
– Я знаю. Наших еб*т по всем направлениям.
– Да-да. А ты собираешься в отпуск?
– Я домой собираюсь.
– А кто ж тебя отпустит совсем домой то?
– Вот так вот. Че там, как вообще по новостям? Че слыхать?
– Красный Лиман - жесточайшие бои уже три недели.
– Это мы знаем.
– Уже в полукольцо.
– Ну, тут уже не полукольцо, тут намного хуже.