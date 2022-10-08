У Эрдогана заявили, что путин надеется на «новое крупное соглашение» с Западом

Спикер президента Турции Ибрагим Калин считает, что президент рф владимир путин хочет заключить с Западом «новое крупное соглашение».

Об этом сообщает ЕП со ссылкой на Калина в интервью CNN.

– Как мы считаем, путин хочет иметь новое крупное соглашение, новое соглашение с Западом. Она отчасти касается и Украины, несомненно. Но более глобальный вопрос – это новое соглашение между россией и Западным миром, – считает он.

По мнению турецкого чиновника, заключенные в конце холодной войны договоренности между рф и Западом в представлении путина не отражают нынешнюю российскую реальность.

Комментируя решение Украины не вести переговоры с россией, пока ее президентом будет владимир путин, Калин сказал, что считает вероятным возобновление переговорного процесса в определенный момент в будущем.

– Вопрос в том, когда именно мы к этому вернемся и сколько вреда будет к тому времени нанесен? – отметил он.

Напомним, что Эрдоган в телефонном разговоре с путиным напомнил о готовности внести вклад в мирное соглашение между рф и Украиной.