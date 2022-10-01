На деоккупированной части Харьковщины нашли еще одну расстрелянную оккупантами семью

На деоккупированной части Харьковщины обнаружили расстрелянную оккупантами семью.

Об этом сообщили в Харьковской областной прокуратуре.

«По предварительным данным, в пгт Купянск-Узловой в середине сентября российские военные расстреляли в погребе домовладения четырех мирных жителей. Среди них – 73-летняя владелица дома и соседская семья – 71-летняя женщина, ее внук и невестка», – говорится в сообщении.

Прокуроры и следователи СБУ совместно с криминалистами обнаружили указанные трупы с признаками насильственной смерти. У всех – пулевые ранения в области грудной клетки и головы.

При осмотре погреба обнаружены гильзы от автомата Калашникова.

Погибших похоронили родственники и соседи на территории их домовладений. В настоящее время трупы направлены для проведения судебно-медицинской экспертизы.

Следственные действия проводились в рамках уголовного производства по факту нарушения законов и обычаев войны (ст. 438 УК Украины) совместно со следователями Управления СБУ в Харьковской области и криминалистами ГУНП в Харьковской области.

Напомним, что на деоккупированных территориях Харьковщины с 7 сентября обнаружено 530 тел гражданских, многие из них замучены.