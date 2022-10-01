Борщ, восемь часов сна, книги: Журналисты показали жизнь в лагере для пленных оккупантов

В единственном и крупнейшем лагере Украины и Европы для российских и "ЛДНРовских" военнопленных показали, как живут и чем занимаются те, кто пришел убивать украинцев.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

Точное месторасположение этого учреждения, количество пленных не разглашаются властями. Так рекомендовали военные и украинская разведка.

Самые первые пленные, попавшие сюда несколько месяцев назад, были уверены, что их ожидают издевательства, пытки, некоторые даже считали - им отрежут все, что отрезается.

«У них был страх. Когда их привезли, дали возможность помыться, одеться, когда накормили – страх развеялся, но они не могли сначала привыкнуть к этому», – рассказали в учреждении.

Самому младшему среди пленных – 19 лет, самому старшему – 56.

После того как очередной солдат «второй армии» мира переступает порог этого лагеря, он проходит ряд обязательных процедур. Среди них: сдача на хранение личных вещей, формы, медосмотр, получение белья и одежды. После этого пленники отправляются на 14-дневный карантин. Проще говоря, проходят адаптацию. Некоторых даже учат правильно пользоваться электрочайником и бойлером.

После прохождения карантина пленные направляются в другие жилые корпуса.

У каждого из них есть кровать, постельное белье и небольшая прикроватная тумбочка для личных вещей.

Форма русских пленных Один из корпусов для пленных Жилое помещение для пленных

Некоторые из пленных изъявляют желание читать – для этого в тюремной библиотеке берут книги. Например, у постели одного из них мы увидели учебник по географии Украины, другой пленник, как оказалось, изучает физику.

«Многие из них просят дать учебники по английскому языку», - рассказали работники лагеря.

Как и требует международное законодательство, пленники в лагере имеют право на сон в течение 8 часов. Будят их в 6 утра, дают время на утренние процедуры. После завтрака пленники работают. Далее по расписанию – обед. После завершения рабочего времени у них – досуг. По желанию и согласованию они могут даже играть в футбол на тюремном стадионе. После ужина также предоставляется свободное время.

Как рассказали в этом лагере, многие из пленных изъявляют желание смотреть теленовости. В момент приезда журналиста достаточно большая группа пленных изучала слова известных украинских песен, чтобы потом петь их.

В плену оккупанты изучают географию Украины по учебнику Тюремная парикмахерская для оккупантов Российские пленные учат слова украинских песен

После вечерних процедур, в 22:00, пленники имеют право уйти спать. В выходные к ним приезжает священник, но в лагере не напоминают, чтобы кто-нибудь из россиян просил его выслушать исповедь.

В случае объявления воздушной тревоги все пленные, независимо от времени суток, идут к укрытию.

«В такие минуты у них самое большое разочарование в «русском мире», – коротко резюмирует работник лагеря.

Пленных кормят трижды в день.

«Например, первые блюда – это борщ или суп, второе – каши или картофель. Обязательно – рыба или мясо, салаты, хлеб», – рассказали в лагере.

У пленных есть право звонить по телефону родным со специального тюремного телефона. Но, как оказалось, бывает и такое, когда российские мамы либо не берут трубку в случае звонка с украинского номера, либо делают вид, что не слышат.

«Был такой случай, когда пленник позвонил по телефону родственнице, и выслушала и ответила, что не слышит, потом вообще почему-то сказала: «Хелоу, хелоу» и на этом все», - рассказала работница учреждения, организующая звонки для пленных оккупантов.

В учреждении признают, что многие пленные продолжают держаться своей пророссийской позиции. Некоторые из оккупантов откровенно не понимают, почему их держат в плену.

«Но есть и такие, которые кардинально изменили свое отношение», - говорят работники учреждения.

В то же время в лагере вспоминают пленника, который накануне обмена благодарил за отношение к себе.

«Когда понял, что будет обмен, то пожаловался журналисту, что его плохо кормили, но случился курьез – его не захотели обменивать, и ему пришлось вернуться к нам. Теперь снова говорит, что еда хорошая», - рассказали в учреждении.

По словам руководства лагеря, здесь содержатся пленные почти из всех регионов рф.

«Из Московской области, Питера, из Сибири. Есть пленные, которые были мобилизованы с оккупированных территорий», - говорят ее пенитенциарии.

Как это ни парадоксально звучит, но пленные россияне производят в учреждении то, что используется в лучшие мирные времена. К примеру, подарочные рождественские пакеты и опоры для домашних цветов. Когда журналист ТСН вошел в рабочее помещение, многие пленные производили именно эти подарочные пакеты с надписью «Счастливого Рождества». Будет ли таким Рождество-2023, в частности, и из-за действий этих пленных, которые пришли в чужую страну убивать мирных людей, пока вопрос, к сожалению, риторический.

В то же время, по мнению пенитенциариев, работающих с российскими пленными, около 60% последних после обмена вернутся в ряды захватчиков. Или нынешняя российская власть вернет их принудительно.

Напомним, как морпех из николаевской бригады Михаил Дианов рассказал об ужасах плена. О пытках в плену также рассказывали воевавшие на стороне Украины британцы.

Еще напомним, что россияне почти не кормили украинских пленных, а ООН и Красный крест не проверяли ситуацию.