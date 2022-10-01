Оккупанты хотят вывезти из Херсона в россию детей и пенсионеров

Детей с родителями, а также пожилых людей из Херсонской области на несколько недель «пригласят» в регионы россии.

Об этом заявил гауляйтер Кирилл Стремоусов.

- На сегодняшний момент принято решение... Мы готовы на время тяжелого периода, потому что укронацисты обстреливают город, сейчас Ростовская область, Краснодарский край приглашают на отдых детей, родителей, стариков. Буквально с завтрашнего дня будут работать центры, мы дадим телефоны, чтобы люди могли связываться... На время зачистки от нацистов... периметра вдоль Херсонской и Запорожской областей будем на несколько недель потихоньку приглашать в Крым, Ростовскую область Краснодарский край, - заявил Стремоусов.

В то же время губернатор Краснодарского края подтвердил, что «при необходимости» регион готов принять и разместить «до десяти тысяч детей со взрослыми из Херсонской области».

Напомним, Минреинтеграции работает над возвращением 32 депортированных в россию детей, которых ждут родители в Украине, некоторых из них незаконно усыновили в россии.

Как известно, более 5,5 тысяч детей были похищены оккупантами и отправлены в россию с начала полномасштабного вторжения в Украину.