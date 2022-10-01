Оккупанты на Херсонщине размещают военную технику и личный состав в школах, где продолжается учебный процесс

В Херсонской области оккупанты размещают военную технику и личный состав в школах, где продолжается учебный процесс, сообщает Центр национального сопротивления.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

Отмечается, что отдельные школы проходят по «официальным» документам оккупантов, как те, где идет учебный процесс. В них учеников, чьих родителей заставили отдать детей на обучение по российской программе, действительно выводят на занятия.

Вместе с тем, в этих учреждениях размещены российские военные подразделения и техника. Такие случаи наблюдаются в Голой Пристани.

Центр национального сопротивления призывает жителей с временно оккупированных территорий эвакуироваться на время операции по освобождению региона.

Напомним, во временно оккупированном Мариуполе учителя-коллаборанта учат детей фейкам и пропаганде.