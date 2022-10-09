В Николаеве определились с местами установки укрытий на остановках общественного транспорта: их будет 34

Исполнительный комитет Николаевского городского совета определился с местами, где будут установлены укрытия на остановках общественного транспорта. Всего решили установить 34 сооружения, а ответственными за новые временные укрытия будут работники коммунального предприятия «Николаевэлектротранс».

Об этом говорится в решении исполкома, опубликованном на сайте горсовета.

«Утвердить перечень мест для установки быстровозводимых павильонов «Временного укрытия», определить балансодержателем быстровозводимых павильонов «Временного укрытия» коммунальное предприятие Николаевского городского совета «Николаевэлектротранс», коммунальному предприятию Николаевского городского совета принять меры в части организации установки и обустройства быстровозводимых павильонов «Временного укрытия» в соответствии с требованиями действующего законодательства, осуществления учета быстровозводимых павильонов «Временного укрытия» в соответствии с требованиями действующего законодательства», - говорится в решении.

В частности, павильоны «Временного укрытия» будут установлены на следующих остановках общественного транспорта:

- площадь Победы в направлении движения к мкр Лески. - рынок «Колос» по направлению движения к мкр Лески. – ул. 3 Слободская в направлении движения к мкр Лески. – ул. Соборная по направлению движения к мкр Лески. – ул. Соборная по направлению к железнодорожному вокзалу «Николаев - пассажирский». – ул. Соборная по направлению движения к мкр Северный. – ул. Адмиральская в направлении движения к мкр Северный. - рынок «Колос» в направлении движения в Промзону. - ост. «Промзона» конечная. – просп. Богоявленский – ул. Космонавти - ост. «Автовокзал» на просп. Центральной с обеих сторон. - ост. «Фуршет» по просп. Корабелов. – ул. Ушакова (мкр Балабановка). – ул. Океановская (Корабельный район). - ост. «Универсам» (Корабельный район). – ул. Космонавтов просп. Богоявленский в направлении движения в Корабельный район. – ул. 6 Слободская (по направлению движения в центр города). – ул. Садовая (по направлению движения в Корабельный район). - ост. «Пушкинская» (по направлению движения к Ингульскому мосту).

– ул. Озерная (областная больница №3)

- ост. «Материальные ворота» на просп. Богоявленский.

– просп. Центральный угол ул. Декабристов в направлении движения к мкр Лески.

– ул. 2 Экипажная возле городской больницы №1.

– просп. Богоявленский угол ул. Театральной по направлению движения к мкр Лески.

– просп. Богоявленский угол ул. Театральная по направлению движения к ул. Космонавтов.

– просп. Богоявленский угол ул. Южной по направлению движения к мкр Лески.

– просп. Богоявленский угол ул. Южной по направлению к ул. Космонавтов.

– просп. Богоявленский угол ул. Авангардной по направлению движения к мкр Лески.

- ост. «Автовокзал» ул. Пограничная по направлению к просп. Богоявленский.

– просп. Мира угол ул. Театральной в направлении движения к железнодорожному вокзалу.

– просп. Мира угол ул. Строителей в направлении движения к железнодорожному вокзалу.

– просп. Мира угол ул. Театральной по направлению движения к рынку «Колос».

– просп. Мира угол ул. Южной по направлению движения к рынку «Колос».

– ул. Знаменская, дом. 41 в направлении движения до просп. Богоявленского.

Напомним, ранее сообщалось о том, что в Николаеве планируют устанавливать укрытие на остановках – пока по две конструкции в неделю.

Напомним, что российские оккупанты несколько раз обстреливали кассетными снарядами остановки, что приводило к массовым жертвам мирного населения. Недавно одесская компания помогла установить первое укрытие на остановке в Корабельном районе .