Путин снова сменил ответственного за войну в Украине

Российский генерал Сергей Суровикин назначен командующим Объединенной группировкой войск в Украине.

Об этом сообщают российские СМИ.

До этого Суровикин командовал Южной группировкой российских войск.

Суровикин известен тем, что в 1991 году по решению ГКЧП лично руководил колонной бронетехники, которая во время августовского путча давила людей.

В 1995 году его признали виновным сразу в нескольких преступлениях: пособничестве, приобретении и сбыте, а также ношении огнестрельного оружия и боеприпасов без соответствующего разрешения. Вместо 8 лет тюрьмы он получил всего год условно.

В 2014 году, будучи командующим войсками Восточного военного округа рф, он руководил в Ростовской области отправкой на юго-восток Украины подчиненных ему танковых частей.

В 2017 году стал командующим воздушно-космическими силами рф. Также Суровикина дважды отправляли в Сирию.

Напомним, в июне сообщалось, что так называемой «спецоперацией» назначили руководит генерал-полковника Геннадия Жидко, который сменил на этом посту командующего войсками Южного военного округа рф Александра Дворникова.

Также напомним, что в начале октября кремль сменил командующего Восточного военного округа рф - им стал Рустам Мурадов.