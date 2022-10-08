«Мы здесь мясо»: Оккупант пожаловался на нехватку боеприпасов и обстрелы по ним собственной артиллерии

Российские оккупанты экономят боекомплекты, а их корректировщики наводят огонь по своим.

Об этом в новом перехвате СБУ рассказывают сами захватчики.

«С каждым днем все хуже, хуже, людей меньше, меньше. Тебе дают ББК меньше и меньше. Раньше стреляли по 10-ть, по 20-ть. Сейчас – 3-4 ракетки, пук-пук-пук. Хохлы: та-та-та-та-та, а мы пук-пук в ответ…» - описывает своей жене ситуацию на фронте рашист.

Он говорит, что россияне пытаются перехватить инициативу на поле боя, но ВСУ не дают этого сделать и просто «пачками» уничтожают захватчиков.

«Опять сегодня старую позицию штурмовали. Опять всех наших положили хохлы. Хотели вернуть назад… Всех положили. 200-е, 300-е. Захлебнулась атака. Приказал зам комбата: отбить обратно позиции. Мы тут мясо…» - жалуется рашист.

А их собственные корректировщики, сидя в тылу, часто бьют по своим, тогда как ВСУ работают по позициям врага очень точно.