В москве начались аресты военных, – ГУР

В российской столице начался комплекс «мер» направленных против военных.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

В ГУР МО отметили, что в центре российской столицы перекрыто движение.

Также в город вошли подразделения дивизии оперативного назначения имени Дзержинского – «элиты» росгвардии. Они двигаются в центр совместно с подразделениями полиции.

«Известно о многочисленных арестах, задержаниях и блокировках военных. Все военные подразделения по периметру москвы приведены в повышенную боевую готовность», – говорится в сообщении.

Напомним, что на фоне серии неудач на фронте россияне снова сменили ответственного за войну в Украине.