В москве начались аресты военных, – ГУР

В российской столице начался комплекс «мер» направленных против военных.
Об этом сообщили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.
В ГУР МО отметили, что в центре российской столицы перекрыто движение.
Также в город вошли подразделения дивизии оперативного назначения имени Дзержинского – «элиты» росгвардии. Они двигаются в центр совместно с подразделениями полиции.
«Известно о многочисленных арестах, задержаниях и блокировках военных. Все военные подразделения по периметру москвы приведены в повышенную боевую готовность», – говорится в сообщении.
Напомним, что на фоне серии неудач на фронте россияне снова сменили ответственного за войну в Украине.