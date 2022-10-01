«Попытка переключить внимание от Крымского моста»: ВСУ предупредили, что россия может усилить атаки

Вооруженные Силы Украины не исключают, что войска российской федерации усилят атаки на украинские регионы, чтобы отвлечь внимание от взрыва на Крымском мосту.

Об этом предостерег спикер оперативного командования «Юг» Владислав Назаров.

Он подчеркнул, что угрозы ракетных ударов, как и атаки дронов-камикадзе, остаются актуальными.

Учитывая обеспокоенность врага ситуацией с логистикой на юге и попытку переключить внимание от Крымского моста, следует осознавать вероятность усиления атак на все, особенно на южные регионы Украины, отметил Назаров.

Он призвал не пренебрегать собственной безопасностью, не игнорировать воздушные тревоги и не приближаться к подозрительным и опасным предметам.

Назаров отметил, что во временно оккупированном Крыму сейчас панически-хаотические настроения из-за необходимости запасаться горючим, продуктами, товарами первой необходимости и лекарствами.