«Здесь каждый день 300, 200»: Оккупанты призывают мобилизованных не ехать в Украину

Российские оккупанты, общаясь с родственниками, призывают мобилизованных не ехать в Украину.

Соответствующий диалог опубликовали в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.

Судя по диалогу, родственница сообщает оккупанту, что их общий знакомый собирается ехать в Украину как мобилизованный, а захватчик говорит, что этого не нужно делать, потому что рашисты погибают в Украине каждый день.

«-Филимонов 4-го числа едет.

-Че, мобилизация?

-Ну да.

-Здесь п*здец, делать нех*й?

-Действительно, а че в тюрьму надо?

-Здесь каждый день «300», «200», нах*й, только и слышишь, нах*й. Только, бл*ть, с человеком познакомился, уже, нах*й или «300», или «200», бл*ть.

-А Григорьев этот с тобой?

-Ну, он там в тыл, короче, 500-тился же, ну, я не знаю, то с ним дальше. Пацаны, говорю, в деревню пришли, говорят: «Их нет, нах*й, «500-х», увезли давно – кого-то там судить, кого-то нах*й, на артиллеристов обучать».

-А его куда, в тюрьму?

-Ну, я не знаю, куда их.

-А ты че телефон звонить не берешь у пацанов?

-Мы пока не звоним, потому что прилеты частые сюда, нах*й, к нам. Только позвонишь и начинается: в это место, нах*й, х*ярит миномет. Я здесь, короче, с нашей бригады – вот нас было 19 человек – но остались 4 человека здесь.

-Ну вы хоть мобилизованных ждете?

-Да че ждать вообще?

-Ну, хоть какая-то помощь будет.

-Ну, какая помощь? Пригонят народу, скажут: «Идите в наступление, нах*й», а наступление – это пизд*ц, нах*й.

-Ну, вы хоть там отстреливаетесь?

-Ну, отстреливаемся.

-Ты хоть кого-нибудь там завалил?

-Не знаю.

-И че вы в окопах сидите, да?

-Конечно. Чем глубже, тем лучше».