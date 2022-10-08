«Здесь каждый день 300, 200»: Оккупанты призывают мобилизованных не ехать в Украину

Российские оккупанты, общаясь с родственниками, призывают мобилизованных не ехать в Украину.
Соответствующий диалог опубликовали в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.
Судя по диалогу, родственница сообщает оккупанту, что их общий знакомый собирается ехать в Украину как мобилизованный, а захватчик говорит, что этого не нужно делать, потому что рашисты погибают в Украине каждый день.
«-Филимонов 4-го числа едет.
-Че, мобилизация?
-Ну да.
-Здесь п*здец, делать нех*й?
-Действительно, а че в тюрьму надо?
-Здесь каждый день «300», «200», нах*й, только и слышишь, нах*й. Только, бл*ть, с человеком познакомился, уже, нах*й или «300», или «200», бл*ть.
-А Григорьев этот с тобой?
-Ну, он там в тыл, короче, 500-тился же, ну, я не знаю, то с ним дальше. Пацаны, говорю, в деревню пришли, говорят: «Их нет, нах*й, «500-х», увезли давно – кого-то там судить, кого-то нах*й, на артиллеристов обучать».
-А его куда, в тюрьму?
-Ну, я не знаю, куда их.
-А ты че телефон звонить не берешь у пацанов?
-Мы пока не звоним, потому что прилеты частые сюда, нах*й, к нам. Только позвонишь и начинается: в это место, нах*й, х*ярит миномет. Я здесь, короче, с нашей бригады – вот нас было 19 человек – но остались 4 человека здесь.
-Ну вы хоть мобилизованных ждете?
-Да че ждать вообще?
-Ну, хоть какая-то помощь будет.
-Ну, какая помощь? Пригонят народу, скажут: «Идите в наступление, нах*й», а наступление – это пизд*ц, нах*й.
-Ну, вы хоть там отстреливаетесь?
-Ну, отстреливаемся.
-Ты хоть кого-нибудь там завалил?
-Не знаю.
-И че вы в окопах сидите, да?
-Конечно. Чем глубже, тем лучше».
Напомним, два гражданина россии, которые подлежат «частичной мобилизации», добрались с Чукотки до территории США, проплыв около 500 км в лодке.