Оккупанты заблокировали на блокпосту в Васильевке 6 тысяч автомобилей

В Васильевке Запорожской области на блокпосту выезд на подконтрольную Украине территорию ожидают около 6 тысяч автомобилей, люди живут в машинах более 10 дней.

Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в эфире телемарафона.

- На сегодняшний день на утро в Васильевке (это единственный город, соединяющий временно оккупированную территорию и территорию, которая подконтрольна правительству Украины) было 6 тысяч автомобилей. Враги издеваются над нашими людьми, потому что сегодня утром они пропустили около 100 автомобилей до последнего блокпоста, люди плакали от счастья, что они скоро могут оказаться в Запорожье, но прямо на так называемой "тарелке" их развернули и сказали, что суббота-воскресенье выходные, и продолжают издеваться над нашими людьми, - заявил мэр Мариуполя.

Федоров добавил, что люди более 10 дней живут в машинах и не могут уехать в Запорожье.

Напомним, ранее оккупанты во время обстрела Запорожья и его окрестностей попали по гуманитарной колонне. В результате погибли более 30 гражданских людей.