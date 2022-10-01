Война на Николаевщине: ВСУ ликвидировали 83 оккупантов, четыре танка и два дрона-камикадзе

На большей части Николаевской области, за исключением Снигиревки и нескольких десятков сел возле нее, нет российских оккупантов, однако область фактически прифронтовая, поскольку на ее территории ведутся боевые действия.

Очень многие населенные пункты Николаевщины, в том числе и сам Николаев, подвергаются враждебному огню из разных видов вооружения. При этом оккупанты искренне говорят, что не отказываются от планов попытаться снова захватить Николаев.

В этой новости мы будем следить за событиями 9 октября, происходящими на территории Николаевской области.

Хронология событий 8 октября доступна по этой ссылке.

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08:24 В нашей операционной зоне на южнобугском направлении обстановка остается сложной и динамичной в развитии. Силы обороны держат контроль над ситуацией и принуждают противника отступать. Противник ведет оборонительные действия, пытается удерживать захваченные территории и не допускать развития наших активностей.

Продолжает воздушную разведку, собирая данные о положении войск, местонахождении важных стратегических объектов, для корректировки огня на поражение. Два таких беспилотных летательных аппарата типа Орлан-10 сегодня были сбиты над Николаевщиной и Одесщиной.

Кроме того активными были и дроны-камикадзе. 2 дрона-самоубийцы пытались атаковать Николаевский район, но были уничтожены силами противовоздушной обороны, а еще 5 Shahed-136 атаковали Никополь, попав и разрушив частный дом, пирс, повредив еще несколько частных подворий, линии электропередач, спровоцировав возгорание камыша. Последствия ударов оперативно взяты под контроль, пожар ликвидирован. Пострадавших нет.

Вражеская авиация 4 раза атаковала позиции сил обороны, а наши авиаторы ответили 10 ударами по опорным пунктам, районам сосредоточения живой силы, вооружения и техники, по системам противовоздушной обороны врага на Бериславщине и в Баштанском районе Николаевщины.

Ракетно-артиллерийские подразделения отработали более 200 огневых задач, по результатам которых уже подтверждено, что вражеское войско уменьшилось на:

- 83 рашиста,

- 4 танка,

- 4 гаубицы «Мста-Б»,

- 2 миномета 120-го калибра,

– 7 единиц авто-бронетехники.

Повреждены 7 единиц вражеской техники, в частности, танк, 2 самоходных мощных орудия «Пион», другая автобронетехника. Уничтожены 3 склада с боеприпасами в Херсонском и Бериславском районах и 1 пункт управления в Каховском.

Вражеская корабельная группировка в Черном море продолжает маневры в том же районе укрытия и от наших ракет, и от шторма. Количество кораблей уменьшилось на 1 вдк, сейчас их 13. Наготове остаются 2 надводных и 2 подводных ракетоносителя с 24 «Калибрами». На дежурстве также один десантный катер.

Морские коридоры работают в рамках зерновых соглашений, обеспеченных Силами обороны и международными гарантиями.